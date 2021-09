UniCredit, nell’agenda di Orcel il 27 ottobre è il d-day per l’annuncio su Mps (Di martedì 28 settembre 2021) Per includere il Monte nel business plan servono almeno 20 giorni e il nuovo ceo deve presentare il piano a investitori (e dipendenti) al massimo entro fine novembre. Ora il dossier è in mano al Mef che deciderà subito dopo le elezioni amministrative Leggi su ilsole24ore (Di martedì 28 settembre 2021) Per includere il Monte nel business plan servono almeno 20 giorni e il nuovo ceo deve presentare il piano a investitori (e dipendenti) al massimo entro fine novembre. Ora il dossier è in mano al Mef che deciderà subito dopo le elezioni amministrative

