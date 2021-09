Temptation Island Vip, notizia inaspettata: è finita. E addio matrimonio (Di martedì 28 settembre 2021) La coppia di Temptation Island Vip 2019 è scoppiata. E dire che se i due nel villaggio delle tentazioni avevano avuto più di qualche problema, erano comunque usciti indenni dal viaggio nei sentimenti allora narrato a Alessia Marcuzzi (indimenticabile e da film la scena finale del loro falò, quando sono finiti a terra, sulla sabbia, e si sono stretti in lungo abbraccio). E sembravano anche più uniti e affiatati che mai ma, evidentemente, nelle ultime settimane qualcosa si è rotto. A dare l’annuncio che nessuno si aspettava è stata lei, modella e showgirl, che pur senza entrare nei dettagli della separazione, ha chiesto rispetto della loro privacy ai follower. “Buonasera amici – si legge tra le Storie dell’ex Temptation Island Vip 2019 – volevo comunicarvi che io e Simone non stiamo più insieme”. È ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 settembre 2021) La coppia diVip 2019 è scoppiata. E dire che se i due nel villaggio delle tentazioni avevano avuto più di qualche problema, erano comunque usciti indenni dal viaggio nei sentimenti allora narrato a Alessia Marcuzzi (indimenticabile e da film la scena finale del loro falò, quando sono finiti a terra, sulla sabbia, e si sono stretti in lungo abbraccio). E sembravano anche più uniti e affiatati che mai ma, evidentemente, nelle ultime settimane qualcosa si è rotto. A dare l’annuncio che nessuno si aspettava è stata lei, modella e showgirl, che pur senza entrare nei dettagli della separazione, ha chiesto rispetto della loro privacy ai follower. “Buonasera amici – si legge tra le Storie dell’exVip 2019 – volevo comunicarvi che io e Simone non stiamo più insieme”. È ...

'Uomini e donne', Sossio Aruta e Ursula Bennardo si rivedono: ritorno di fiamma? Più volte i due volti noti del dating show si erano resi partecipi di vari tira e molla, non troncando mai del tutto, nemmeno dopo Temptation Island . La nascita di Bianca ha poi calmato ...

