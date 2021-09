Sisma Aquila, Draghi: “Accelerare ricostruzione obbligo morale verso cittadini” (Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) – “Le 309 vittime sono 309 angeli”. Così il Premier Mario Draghi nel suo discorso a L’Aquila in occasione dell’inaugurazione del Parco della Memoria dedicato alle vittime del Sisma del 6 aprile 2009 nel corso del quale ha sottolineato che “noi non possiamo dimenticare, non dobbiamo dimenticare”. “La mia presenza – ha sottolineato – qui serve a ribadire il dovere del ricordo. Il terremoto deve essere memoria collettiva dell’Italia e del mondo”. Dopo aver espresso il suo cordoglio il Presidente del Consiglio ha continuato dicendo che “il terremoto è una ferita profonda inferta alla comunità, non possiamo e non dobbiamo dimenticare”, e che “il Governo deve avere la responsabiliità dell’azione”. Draghi si è poi soffermato sull’ importanza della ricostruzione anche per la ripresa economica ... Leggi su quifinanza (Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) – “Le 309 vittime sono 309 angeli”. Così il Premier Marionel suo discorso a L’in occasione dell’inaugurazione del Parco della Memoria dedicato alle vittime deldel 6 aprile 2009 nel corso del quale ha sottolineato che “noi non possiamo dimenticare, non dobbiamo dimenticare”. “La mia presenza – ha sottolineato – qui serve a ribadire il dovere del ricordo. Il terremoto deve essere memoria collettiva dell’Italia e del mondo”. Dopo aver espresso il suo cordoglio il Presidente del Consiglio ha continuato dicendo che “il terremoto è una ferita profonda inferta alla comunità, non possiamo e non dobbiamo dimenticare”, e che “il Governo deve avere la responsabiliità dell’azione”.si è poi soffermato sull’ importanza dellaanche per la ripresa economica ...

