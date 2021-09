Scuola Costretta a Chiudere Perché Mancano i Docenti, il Sindaco: Una Situazione Paradossale (Di martedì 28 settembre 2021) Il Sindaco dell’isola di Linosa, Totò Martello, denuncia una Situazione al limite dell’incredibile. Una Scuola media infatti è stata Costretta a Chiudere per mancanza di Docenti. “Nella Scuola di Linosa si ... Leggi su youreduaction (Di martedì 28 settembre 2021) Ildell’isola di Linosa, Totò Martello, denuncia unaal limite dell’incredibile. Unamedia infatti è stataper mancanza di. “Nelladi Linosa si ...

