"Quella sera", dal 1° ottobre in radio il nuovo singolo di Samuel (Di martedì 28 settembre 2021) TORINO – Dal 1° ottobre uscirà in radio, come nuovo singolo di Samuel, il brano "Quella sera", estratto dall'ultimo album solista del leader dei Subsonica, "Brigatabianca". Spiega Samuel: "Per me è una canzone importante, è il ricordo di una notte e di una decisione inaspettata. A volte le cose importanti ti passano davanti ma concentrato nella tua corsa non ti accorgi della loro presenza. Poi mentre stai rifiatando guardi indietro, realizzi e decidi di tornare a riprendertele". L'articolo L'Opinionista.

