Più che lottare contro il cambiamento climatico, stiamo cercando di adattarci (Di martedì 28 settembre 2021) Con una certa abilità sono stato a lungo capace di evitare un fetale ripiegamento nella disperazione, lavorando da 35 anni sull’innesco e sugli impatti del riscaldamento globale legati al ciclo delle acque, motore del clima. Ho imparato a tenere sotto controllo l’ansia, liberarmi dall’angoscia, guardare con fiducia alla progressiva presa di coscienza collettiva sulla questione climatica. Ma l’ottimismo della passione scientifica e civile sta lasciando il posto al pessimismo della ragione. E, negli ultimi mesi, mi sono trovato sveglio di notte, rimuginando brutti pensieri sul futuro, che certamente non vedrò. Con la ripresina post-pandemica, l’umanità sta conquistando un altro record in termini di concentrazione atmosferica dell’anidride carbonica: avvicineremo le quattrocentoventi parti per milione. È la rudimentale previsione di un famoso Rapporto del MIT: The Limits ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Con una certa abilità sono stato a lungo capace di evitare un fetale ripiegamento nella disperazione, lavorando da 35 anni sull’innesco e sugli impatti del riscaldamento globale legati al ciclo delle acque, motore del clima. Ho imparato a tenere sottollo l’ansia, liberarmi dall’angoscia, guardare con fiducia alla progressiva presa di coscienza collettiva sulla questione climatica. Ma l’ottimismo della passione scientifica e civile sta lasciando il posto al pessimismo della ragione. E, negli ultimi mesi, mi sono trovato sveglio di notte, rimuginando brutti pensieri sul futuro, che certamente non vedrò. Con la ripresina post-pandemica, l’umanità sta conquistando un altro record in termini di concentrazione atmosferica dell’anidride carbonica: avvicineremo le quattrocentoventi parti per milione. È la rudimentale previsione di un famoso Rapporto del MIT: The Limits ...

Advertising

LucaBizzarri : La capacità di Santori di essere, in ogni situazione, il più inadeguato possibile è stupefacente. Oggi ride di un M… - CarloCalenda : Ringrazio il Ministro Giorgetti per le sue parole. Che Michetti non sia adeguato per governare Roma è sempre più ev… - Pontifex_it : In questi momenti di crisi -sanitaria, sociale, ambientale- riflettiamo su come l'uso che facciamo di tanti beni ma… - Alexandre13734 : RT @giulianol: Quello che mi disturba di più in questo periodo, e ne ricevo continue conferme, è l'estrema difficoltà di condurre una discu… - jennybreakfree : @XxviiEmma Ma se fino ad oggi non ha fatto altro che piangere. Poi se non avesse avuto una parte fragile bisognereb… -

Ultime Notizie dalla rete : Più che Wall Street in rosso. Powell: inflazione potrebbe durare più a lungo I più forti ribassi, invece, si verificano su Moderna , che continua la seduta con - 3,36%. Pessima performance per KLA - Tencor , che registra un ribasso del 3,05%. Sessione nera per Illumina , che ...

Recovery Plan, Gentiloni: un successo se saprà generare crescita più sostenuta e sostenibile ...sulla capacità dell'economia europea di entrare in "un percorso di crescita più sostenuta e più ... organizzata a Lubiana, in Slovenia, Gentiloni ha anche rilevato che, "grazie allo straordinario ...

«Tre Piani», perché per noi morettiani è il film più brutto di Nanni Moretti Il Sole 24 ORE forti ribassi, invece, si verificano su Moderna ,continua la seduta con - 3,36%. Pessima performance per KLA - Tencor ,registra un ribasso del 3,05%. Sessione nera per Illumina ,......sulla capacità dell'economia europea di entrare in "un percorso di crescitasostenuta e... organizzata a Lubiana, in Slovenia, Gentiloni ha anche rilevato, "grazie allo straordinario ...