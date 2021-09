Nunzia Schilirò, la poliziotta che combatte pedofilia e violenza sulle donne, è a un passo dal licenziamento (Di martedì 28 settembre 2021) Rischia di mettersi molto male per Nunzia Alessandra Schilirò, il vicequestore che sabato scorso si è espressa contro l’obbligo del Green Pass. I numerosi premi professionali potrebbero non salvarla dal licenziamento. Il vicequestore Nunzia Alessandrà Schilirò – nonostante la bellezza di non uno ma quattro premi per la sua attività professionale – rischia il licenziamento L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 28 settembre 2021) Rischia di mettersi molto male perAlessandra, il vicequestore che sabato scorso si è espressa contro l’obbligo del Green Pass. I numerosi premi professionali potrebbero non salvarla dal. Il vicequestoreAlessandrà– nonostante la bellezza di non uno ma quattro premi per la sua attività professionale – rischia ilL'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

VittorioSgarbi : Il vice questore Nunzia Schilirò è una persona straordinaria. Il “Green Pass” esiste solo in Italia.… - ladyonorato : Chiedono punizioni con metodi da regime autoritario chi afferma di non voler seguire le imposizioni del regime auto… - ladyonorato : Totale solidarietà a Nunzia Alessandra #Schilirò, che nella veste di libera cittadina è intervenuta a Roma in difes… - AnSantorum : RT @a_meluzzi: Onore alla Vicequestore Nunzia Schiliro’ coraggiosa testimone della legalità repubblicana, della Costituzione, della Democra… - Munny01W : RT @VittorioSgarbi: Il vice questore Nunzia Schilirò è una persona straordinaria. Il “Green Pass” esiste solo in Italia. -

Ultime Notizie dalla rete : Nunzia Schilirò Il vicequestore Schilirò idolo dei 'No Green Pass': 'i colleghi non mi salutano più, ma ho il dovere di difendere la Costituzione' Il dipartimento ha aperto nei suoi confronti un'azione disciplinare, ma intanto ieri è Nunzia Alessandra Schilirò tornata a lavoro, alla Criminalpol "Ho lasciato l'avvocatura per fare la poliziotta, è stata una mia scelta. Ripeto, se una legge è illegittima ho il dovere di dirlo secondo ...

Rimossi i gradi all'ex generale dell'Arma dei carabinieri Antonio Pappalardo Antonio Pappalardo all'Adnkronos ha parlato anche della vicenda accorsa al vice questore Nunzia Alessandra Schilirò , che negli scorsi giorni ha partecipato ad una manifestazione no green - pass ...

Acquisto box auto: quando è possibile beneficiare della detrazione? Fiscoetasse Il dipartimento ha aperto nei suoi confronti un'azione disciplinare, ma intanto ieri èAlessandratornata a lavoro, alla Criminalpol "Ho lasciato l'avvocatura per fare la poliziotta, è stata una mia scelta. Ripeto, se una legge è illegittima ho il dovere di dirlo secondo ...Antonio Pappalardo all'Adnkronos ha parlato anche della vicenda accorsa al vice questoreAlessandra, che negli scorsi giorni ha partecipato ad una manifestazione no green - pass ...