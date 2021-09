Morto Roger Hunt | protagonista con l’Inghilterra nella vittoria del Mondiale nel 1966

Advertising

DougBadger2021 : RT @ETGazzetta: Addio a Roger #Hunt, attaccante dell'Inghilterra campione del mondo nel '66 - WimMensen : RT @ETGazzetta: Addio a Roger #Hunt, attaccante dell'Inghilterra campione del mondo nel '66 - Davideblu : RT @ETGazzetta: Addio a Roger #Hunt, attaccante dell'Inghilterra campione del mondo nel '66 - Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: Addio a Roger #Hunt, attaccante dell'Inghilterra campione del mondo nel '66 - ETGazzetta : Addio a Roger #Hunt, attaccante dell'Inghilterra campione del mondo nel '66 -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Roger

La Gazzetta dello Sport

"Il più grande batterista rock di tutti i tempi è stato John Bonham" (Taylor, Queen) "E' ... Era in quello che lasciava fuori" (Robert Plant) "Il rock and roll ènel giorno in cui è...Julia Roberts ha ricordatoMichell , il registaquesta settimana a 65 anni, che nel 1999 ha diretto lei e Hugh Grant in Notting Hill. L'attrice ha affidato le sue parole d'affetto ad un post pubblicato su Instagram ...Bruno Roy Ha pubblicato Emmanuel Levinas e Michel Foucault, Henri Michaux, Roger Caillois, Philippe Jaccottet, recentemente ...Roger Mitchell, regista di Notting Hill e Ipotesi di Reato, è scomparso all'età di 65 anni nella giornata di ieri, come riportato dal suo addetto stampa.