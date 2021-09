Morta infermiera a Lucca | investita da collega nel parcheggio dell' ospedale

(Di martedì 28 settembre 2021) Tragedia nelSan Luca di: un'che stava per prendere servizio è statada unadurante una manovra con l'auto ed è. E' accaduto di prima ...

Tragedia nel parcheggio dell'ospedale San Luca di Lucca : un'che stava per prendere servizio è stata investita da una collega durante una manovra con l'auto ed è. E' accaduto di prima mattina all'interno del parcheggio dove trovano posto le ...... ma saranno gli esami autoptici ad accertare come siaAntonella. Il cadavere era stato ...sanitaria scomparsa dal confronto tra i tatuaggi del corpo ritrovato nel fiume e quelli dell', ...Lucca, 28 settembre 2021 - Tragedia nel parcheggio dell'ospedale San Luca di Lucca: un'infermiera che stava per prendere servizio è stata investita da una collega durante una manovra con l'auto ed è m ...Il cadavere recentemente ritrovato nell'Adda sarebbe di Antonella Sofia, l'operatrice sanitaria scomparsa da Lodi la sera del 19 settembre.