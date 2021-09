Morisi, Salvini al comizio difende (senza nominarlo) l’ex guru dei social: “Nella vita si può sbagliare, importante è rialzarsi con umiltà” (Di martedì 28 settembre 2021) “Per me l’amicizia, la lealtà, la solidarietà, non sono parole scritte a caso. Nella vita si può sbagliare, tutti sbagliano, io almeno sbaglio venti volte al giorno; però l’importante dopo aver sbagliato è imparare dai propri errori e avere la forza, l’orgoglio e l’umiltà di rialzarsi in piedi, perché dopo ogni caduta inizia una nuova avventura”. Questo il passaggio di Matteo Salvini durante la chiusura della campagna elettorale della Lega, al fianco del candidato sindaco a Milano Luca Bernardo, che sembra, perché non espressamente nominato, dedicato all’amico Luca Morisi, ex guru dei social finito sotto inchiesta per cessione di stupefacenti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) “Per me l’amicizia, la lealtà, la solidarietà, non sono parole scritte a caso.si può, tutti sbagliano, io almeno sbaglio venti volte al giorno; però l’dopo aver sbagliato è imparare dai propri errori e avere la forza, l’orgoglio e l’diin piedi, perché dopo ogni caduta inizia una nuova avventura”. Questo il passaggio di Matteodurante la chiusura della campagna elettorale della Lega, al fianco del candidato sindaco a Milano Luca Bernardo, che sembra, perché non espressamente nominato, dedicato all’amico Luca, exdeifinito sotto inchiesta per cessione di stupefacenti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

