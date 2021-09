Mara Venier, rivela tutta la verità: “Non riesco a pronunciare…” (Di martedì 28 settembre 2021) Mara Venier ha vuotato il sacco, rivelando in tal modo tutta la verità sulle sue condizioni. Scopriamo insieme cosa ha detto Proprio nella giornata di ieri è andata in scena la seconda puntata della nuova stagione di “Domenica In”. All’interno degli studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, dove si tengono le riprese della trasmissione della Venier, L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di martedì 28 settembre 2021)ha vuotato il sacco,ndo in tal modolasulle sue condizioni. Scopriamo insieme cosa ha detto Proprio nella giornata di ieri è andata in scena la seconda puntata della nuova stagione di “Domenica In”. All’interno degli studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, dove si tengono le riprese della trasmissione della, L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

MarioManca : Maria una signora che dà l'in bocca al lupo Mara Venier citando Raiuno senza alcun tipo di complesso. Come si dovre… - carotelevip : Mediaset conferma #Amici nel pomeriggio domenicale dove sta demolendo le certezze della #domenicain di nonna-bis Ma… - Gio55981465 : RT @AlfoB5: @GiusCandela A Mara Venier e Francesca Fialdini non piace questo tweet - trasheska : ma chiamiamo mara venier che deve di nuovo scontrarsi con quei piskelletti di #Amici21 - AlfoB5 : @GiusCandela A Mara Venier e Francesca Fialdini non piace questo tweet -