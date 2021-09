Lorenzo Dalla Porta rinnova con Italtrans ma per Austin è out

(Di martedì 28 settembre 2021)sta faticando in Moto2, ma il suo percorso conè destinato a continuare. La scuderia italiana ha difatti annunciato il rinnovo con il pilota di Prato, nonché con il suo compagno di team Joe Roberts. Entrambi costituiranno la lineup per la stagione 2022. Ma intanto, per l’ex campione del mondo Moto3 la stagione attuale potrebbe essere già finita. Infatti, dopo un accertamento clinico,dovrà sottoporsi ad un’operazione alla spalla sinistra.ha già comunicato il nome del sostituto: Testuta Nagashima correrà adal posto del toscano. Poi si vedrà.: 2021 già finito? La stagione 2021 di...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lorenzo Dalla

... ed è sorta sull'ex linea ferroviaria Genova - Ventimiglia sul tratto tra Ospedaletti e San... Cavaion Veronese e Costermano sul Garda interessatipista ciclabile che coinvolge i comuni ...... Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi e degli stessi Giovanni Toti,Cesa e Vittorio Sgarbi per ... Latina era una città al vertice di ogni classifica nazionale:qualità della vita del Sole 24 ...Caso Luis Suarez ed esame farsa per la cittadinanza italiana del calciatore, oggi a Perugia l’udienza preliminare per l'ex rettrice dell’università per St ...Si terrà giovedi 30 settembre, alle ore 17.30, la presentazione degli Atti del X Festival della Dottrina Sociale della Chiesa, ...