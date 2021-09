Lo studio - Per l'elettrico servirà una "massiccia riqualificazione" dei lavoratori europei (Di martedì 28 settembre 2021) Una ricerca del Boston Consulting Group ha evidenziato come la transizione elettrica, se affrontata in maniera non corretta, potrebbe avere pesanti conseguenze sull'occupazione europea. Il risultato dello studio può essere così riassunto: la mobilità a batteria avrà un significativo impatto sui lavoratori, ma riserverà anche delle opportunità di sviluppo, che potranno essere colte solo con "una massiccia campagna di riqualificazione del personale". riqualificazione massiccia. Secondo lo studio - commissionato dalla Platform for electromobility, un'associazione di 46 organizzazioni (tra cui Tesla, Renault e Nissan) - i costruttori impiegheranno "diversi anni" per superare la crisi causata dalla pandemia e tornare ai livelli pre-Covid. L'occupazione complessiva dovrebbe ... Leggi su quattroruote (Di martedì 28 settembre 2021) Una ricerca del Boston Consulting Group ha evidenziato come la transizione elettrica, se affrontata in maniera non corretta, potrebbe avere pesanti conseguenze sull'occupazione europea. Il risultato dellopuò essere così riassunto: la mobilità a batteria avrà un significativo impatto sui, ma riserverà anche delle opportunità di sviluppo, che potranno essere colte solo con "unacampagna didel personale".. Secondo lo- commissionato dalla Platform for electromobility, un'associazione di 46 organizzazioni (tra cui Tesla, Renault e Nissan) - i costruttori impiegheranno "diversi anni" per superare la crisi causata dalla pandemia e tornare ai livelli pre-Covid. L'occupazione complessiva dovrebbe ...

