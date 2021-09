Lavoratori fragili ed inidonei | appello al Ministro dell’Istruzione Bianchi

(Di martedì 28 settembre 2021) Il gruppo Facebook dei(oncologici, immunodepressi, in terapia salvavita, art. 3 comma 3 legge 104) egiudicati tali dal medico competente (secondo la sorveglianza sanitaria eccezionale) -Nel decreto 111 che sta per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la sorveglianza sanitaria eccezionale viene estesa fino al 31 dicembre. La cosa che ci chiediamo è come mai ildel Lavoro Orlando ed ilSperanza non si siano accorti che la "tutela" da loro prorogata stia creando problematiche non indifferenti a questi. L'articolo .

Advertising

scuolainforma : I lavoratori fragili ed inidonei lanciano un appello al Ministro dell’Istruzione Bianchi - aiconsultingsrl : Lavoratori fragili: confermato lo smartworking fino al 31 ottobre - AteneoWeb : Lavoratori fragili: confermato lo smartworking fino al 31 ottobre - Johngol37462260 : RT @INPS_it: #InpsComunica Hai qualche domanda relativa a #RdC, tutele quarantena, #lavoratori fragili e #malattia per Covid-19? ?? Consulta… - AnnaDeBella2 : RT @CislNazionale: #AngeloColombini interviene al Consiglio generale Cisl Venezia sullo sviluppo sostenibile e sul decreto Green Pass nei l… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoratori fragili

InSic, il quotidiano online per i professionisti della sicurezza

... in accordo con i sindacati, ie le aziende stesse'. LUPARELLI: 'RECUPERO PATRIMONIO ... danneggiando gravemente e irreversibilmente tutte quelle attivitàche non fanno profitti o ......sulla salute mentale dell'epidemia di Covid - 19 a un anno dal primo lock - down dei... età media 44 anni) le più coinvolte in quella che è stata una battaglia per assistere i più. ...Nel decreto 111 che sta per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la sorveglianza sanitaria eccezionale viene estesa fino al 31 dicembre ...Il cardinale presidente ha aperto i lavori del Consiglio permanente Cei. «Bisogna proseguire su questa strada», l'omaggio alla campagna vaccinale contro il Covid ...