Las Palmas, il vulcano Cumbre Cumbre Vieja continua a eruttare: 500 edifici sepolti dalla lava. Le immagini aeree (Di martedì 28 settembre 2021) continua l’eruzione vulcanica iniziata il 19 settembre sull’isola di Las Palmas (Canarie): da inizio eruzione, oltre 500 edifici sono stati sepolti dalla lava. Le autorità locali hanno ordinato alla popolazione di alcuni nuclei urbani situati sulla costa di rimanere in casa. Ora si riapre la possibilità che la lava raggiunga il mare, fenomeno che provocherebbe “colonne di vapore d’acqua cariche di acido cloridrico” che potrebbero rappresentare un “pericolo locale”, secondo quanto spiegato dall’Istituto di vulcanologia delle Canarie. Per precauzione le autorità locali hanno ordinato alla popolazione di alcuni nuclei urbani situati sulla costa ovest di Las Palmas di rimanere in casa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021)l’eruzione vulcanica iniziata il 19 settembre sull’isola di Las(Canarie): da inizio eruzione, oltre 500sono stati. Le autorità locali hanno ordinato alla popolazione di alcuni nuclei urbani situati sulla costa di rimanere in casa. Ora si riapre la possibilità che laraggiunga il mare, fenomeno che provocherebbe “colonne di vapore d’acqua cariche di acido cloridrico” che potrebbero rappresentare un “pericolo locale”, secondo quanto spiegato dall’Istituto dilogia delle Canarie. Per precauzione le autorità locali hanno ordinato alla popolazione di alcuni nuclei urbani situati sulla costa ovest di Lasdi rimanere in casa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

ilfattovideo : Las Palmas, il vulcano Cumbre Cumbre Vieja continua a eruttare: 500 edifici sepolti dalla lava. Le immagini aeree - LucianoQuaranta : RT @ItalyinSPA: Il Sottosegretario alla Difesa on. @giorgiomule con l'Ambasciatore Guariglia ha deposto una corona di fiori al monumento in… - Carlo27741734 : @senzaniente_ @GuardaStelle82 Vai a Maspalomas! Lascia perdere Las Palmas, città portuale infestata da ratti e scar… - AlertVirus : RT @ItalyinSPA: Il Sottosegretario alla Difesa on. @giorgiomule con l'Ambasciatore Guariglia ha deposto una corona di fiori al monumento in… - AlessandraPredo : RT @ItalyinSPA: Il Sottosegretario alla Difesa on. @giorgiomule con l'Ambasciatore Guariglia ha deposto una corona di fiori al monumento in… -