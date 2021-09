L’Aquila: Draghi inaugura il monumento in memoria delle vittime del sisma (Di martedì 28 settembre 2021) Il premier Mario Draghi è giunto a L’Aquila per inaugurare il monumento, sito nel Parco della memoria, in onore delle 309 vittime del sisma che colpì la città, il 6 aprile del 2009. Il premier Draghi è alL’Aquila per inaugurare il monumento nel Parco della memoria, in onore delle vittime del sisma del 2009 “La mia presenza serve prima di tutto a ribadire il dovere del ricordo“. Il terremoto del 2009 appartiene alla memoria collettiva e del mondo”. Queste sono le parole del premier Mario Draghi giunto a L’Aquila insieme alla ministra Mara Carfagna, presso il Parco ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 28 settembre 2021) Il premier Marioè giunto aperre il, sito nel Parco della, in onore309delche colpì la città, il 6 aprile del 2009. Il premierè alperre ilnel Parco della, in onoredeldel 2009 “La mia presenza serve prima di tutto a ribadire il dovere del ricordo“. Il terremoto del 2009 appartiene allacollettiva e del mondo”. Queste sono le parole del premier Mariogiunto ainsieme alla ministra Mara Carfagna, presso il Parco ...

