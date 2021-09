Inter | Zanetti | «Il campo dello Shakhtar difficile ma la squadra è pronta»

Leggi su footdata

(Di martedì 28 settembre 2021) “Quando si gioca una competizione come la la Champions le sensazioni sono sempre positive, questo stadio èma l’per una grande partita. Vista la prestazione con il Real Madrid bisogna continuare con il gioco che stiamo facendo”. Così Javier, vicepresidente dell’, a Sky Sport, alla vigilia del match contro lo. “Ci sono tante alternative che possiamo sfruttare, i ragazzi ci credono, bisogna trovare sempre equilibrio, ma strada facendo lo troveremo”. “Lo scudetto ha dato consapevolezza ai ragazzi, lasi sente forte, la Champions è un banco di prova, bisogna fare un passo in più per superare questo turno e andare avanti il più possibile.