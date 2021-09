Inter, Inzaghi: «Potevamo battere lo Shakhtar. Dzeko e Lautaro…» (Di martedì 28 settembre 2021) Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, ha parlato ai microfoni di Sky nel post partita di Shakhtar Donetsk-Inter: le sue dichiarazioni Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, ha parlato ai microfoni di Sky nel post partita di Shakhtar Donetsk-Inter: le sue dichiarazioni MATCH – «Penso che abbiamo affrontato una squadra in salute e che sta bene. Ha avuto tanto palleggio, in alcuni momenti ha palleggiato molto bene, abbiamo avuto il demerito di non sfruttare le occasioni: abbiamo trovato un grande portiere e altre volte non abbiamo fatto bene. Per quanto fatto Potevamo vincere la gara, abbiamo avuto 5 occasioni». Dzeko E LAUTARO – «Hanno fatto una grande gara, si sono sacrificati. Ho messo Correa e Sanchez che vengono da problemi ma stanno tornando. ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 settembre 2021) Simone, tecnico nerazzurro, ha parlato ai microfoni di Sky nel post partita diDonetsk-: le sue dichiarazioni Simone, tecnico nerazzurro, ha parlato ai microfoni di Sky nel post partita diDonetsk-: le sue dichiarazioni MATCH – «Penso che abbiamo affrontato una squadra in salute e che sta bene. Ha avuto tanto palleggio, in alcuni momenti ha palleggiato molto bene, abbiamo avuto il demerito di non sfruttare le occasioni: abbiamo trovato un grande portiere e altre volte non abbiamo fatto bene. Per quanto fattovincere la gara, abbiamo avuto 5 occasioni».E LAUTARO – «Hanno fatto una grande gara, si sono sacrificati. Ho messo Correa e Sanchez che vengono da problemi ma stanno tornando. ...

Advertising

Inter : Vigilia di #ShakhtarInter: le parole di mister Inzaghi e @Stefandevrij in conferenza stampa - Inter : ?? | FORMAZIONE #FiorentinaInter: ecco gli 1??1?? titolari scelti da Simone Inzaghi ?? #FORZAINTER ???? Powered by… - capuanogio : Partita a due facce per l’#Inter (bene PT e sottotono ST). Pareggio deciso dai gol sbagliati e dalle parate di… - Frances05933746 : @RGarinella @vivoperlinter Il gran gioco dell'inter di inzaghi l'hai visto anche stasera? Non che sia sua colpa x c… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Da Conte a Inzaghi: l’Inter colleziona un altro 0-0 con lo Shakthar. Nerazzurri inconsistenti e spreconi, la Champions… -