Il fedelissimo di Conte finisce nei guai

Advertising

1395Hui : RT @StefanoFeltri: +++ L’antiriciclaggio indaga su Di Donna, fedelissimo del capo del M5S Giuseppe Conte +++ - MIBrutus : RT @StefanoFeltri: +++ L’antiriciclaggio indaga su Di Donna, fedelissimo del capo del M5S Giuseppe Conte +++ - AnnamaEsposito : RT @StefanoFeltri: +++ L’antiriciclaggio indaga su Di Donna, fedelissimo del capo del M5S Giuseppe Conte +++ - StefanoFeltri : +++ L’antiriciclaggio indaga su Di Donna, fedelissimo del capo del M5S Giuseppe Conte +++ - BalboItalo1 : L’antiriciclaggio indaga su Di Donna, fedelissimo del capo del M5S Giuseppe Conte -

Ultime Notizie dalla rete : fedelissimo Conte

il Giornale

Luca Di Donna,dell'ex premier Giuseppe, è stato segnalato all'antiriciclaggio per alcune operazioni finanziarie considerate sospette, di cui il quotidiano il Domani aveva già parlato in un'...Tra le new entry anche l'avvocato Luca Di Donna,di Giuseppe, e Luca Pasqualini, attuale capo staff dell'assessore al Bilancio Gianni Lemmetti, in pole per le Partecipate. 28 ...Luca Di Donna, fedelissimo dell'ex premier Giuseppe Conte e suo ex collega nello studio di Guido Alpa, è stato segnalato all'antiriciclaggio ...GIANCARLO GIORGETTI E MARIO DRAGHI LEGGONO DAGOSPIA Monica Guerzoni per il "Corriere della Sera" Draghi «subito» al Quirinale, «dove diventerebbe De Gaulle». Poi elezioni anticipate e «che governi chi ...