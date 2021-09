Green pass e lavoro | fino a quando sarà obbligatorio?

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 28 settembre 2021)ilsul? Sono in molti a chiederselo, soprattutto quei lavoratori che, pur di non fare il vaccino, vorrebbero tirarea dicembre, data in cui lo stato di emergenza dovrebbe scadere. Ma decade davvero tutto con la fine dell’anno? L’art. 16 della Costituzione, ricorda laleggepertutti.it, non subordina le limitazioni alla previa dichiarazione dello stato di emergenza. Per le limitazioni alla libertà di circolazione basta una semplice legge del Governo o del Parlamento, adottata anche in assenza di uno stato di emergenza. Con o senza lo stato di emergenza è possibile limitare la libertà di circolazione. Non potrebbe essere diversamente: la legge che definisce i casi in cui è possibile dichiarare lo ...