Formula 1, Gp Russia 2021, Ferrari: “Abbiamo sbagliato a non far rientrare Leclerc” (Di martedì 28 settembre 2021) Il Gran Premio di Formula 1 di Russia 2021 è stato esaltante e pieno di sorprese, soprattutto negli ultimi 5 giri. Tra pioggia, cambi di gomme, testacoda e strategie, i piloti che ne sono usciti peggio sono certamente quelli che hanno inizialmente deciso di non fermarsi ai box e quindi Norris e Leclerc. È proprio del monegasco che ci soffermiamo adesso, perché di ciò che è successo in quegli istante ne ha parlato lo stratega Ferrari, Inaki Rueda, nel consueto debrief online Ferrarista. Quindi, come si è arrivati a decidere in quei frangenti? “Leclerc era in una situazione in cui aveva appena cambiato le gomme, passando dalle dure alle medie. Le aveva montate da una decina di giri e stavano funzionando benissimo in condizioni di umido. Al giro 50 ci siamo trovati nel ... Leggi su sportface (Di martedì 28 settembre 2021) Il Gran Premio di1 diè stato esaltante e pieno di sorprese, soprattutto negli ultimi 5 giri. Tra pioggia, cambi di gomme, testacoda e strategie, i piloti che ne sono usciti peggio sono certamente quelli che hanno inizialmente deciso di non fermarsi ai box e quindi Norris e. È proprio del monegasco che ci soffermiamo adesso, perché di ciò che è successo in quegli istante ne ha parlato lo stratega, Inaki Rueda, nel consueto debrief onlinesta. Quindi, come si è arrivati a decidere in quei frangenti? “era in una situazione in cui aveva appena cambiato le gomme, passando dalle dure alle medie. Le aveva montate da una decina di giri e stavano funzionando benissimo in condizioni di umido. Al giro 50 ci siamo trovati nel ...

