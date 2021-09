Draghi annuncia candidatura Roma per Expo 2030 (Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) – Il Premier Mario Draghi punta all’Expo 2030 e candida Roma, che si ritroverà in lizza con Mosca e Busan per aggiudicarsi l’edizione dell’Esposizione universale. Lo ha annunciato in una lettera inviata ai candidati sindaco per le amministrative del 3 e 4 ottobre prossimo, sottolineando che “si tratta senz’altro di una grande opportunità per lo sviluppo della città”. L’annuncio è stato accolto con molto entusiasmo da Virginia Raggi, candidata per il secondo mandato, che aveva già espresso il suo favore ad ospitare l’Esposizione universale. Favorevoli all’iniziativa anche gli altri candidati sindaco, Enrico Michetti, Roberto Gualtieri e Carlo Calenda. “Roma è ufficialmente candidata ad ospitare l’Expo del 2030. Si tratta di uno dei più ... Leggi su quifinanza (Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) – Il Premier Mariopunta all’e candida, che si ritroverà in lizza con Mosca e Busan per aggiudicarsi l’edizione dell’Esposizione universale. Lo hato in una lettera inviata ai candidati sindaco per le amministrative del 3 e 4 ottobre prossimo, sottolineando che “si tratta senz’altro di una grande opportunità per lo sviluppo della città”. L’annuncio è stato accolto con molto entusiasmo da Virginia Raggi, candidata per il secondo mandato, che aveva già espresso il suo favore ad ospitare l’Esposizione universale. Favorevoli all’iniziativa anche gli altri candidati sindaco, Enrico Michetti, Roberto Gualtieri e Carlo Calenda. “è ufficialmente candidata ad ospitare l’del. Si tratta di uno dei più ...

