Covid: Telegram oscura canali no vax, 'violati termini di servizio' (Di martedì 28 settembre 2021) Torino, 28 set. (Adnkronos Salute) - I canali 'Basta dittatura' e 'Basta dittatura chat' sono stati chiusi da Telegram per "violazione dei termini di servizio". Utilizzati per propagandare posizioni no vax e no Green pass, da oggi non sono più visibili. Sulle due pagine compare ora la scritta "questo canale non può essere visualizzato perché ha violato i termini di servizio di Telegram". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Torino, 28 set. (Adnkronos Salute) - I'Basta dittatura' e 'Basta dittatura chat' sono stati chiusi daper "violazione deidi". Utilizzati per propagandare posizioni no vax e no Green pass, da oggi non sono più visibili. Sulle due pagine compare ora la scritta "questo canale non può essere visualizzato perché ha violato ididi".

