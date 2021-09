Cistite interstiziale, come si manifesta e come si affronta (Di martedì 28 settembre 2021) Bruciori, fastidi quando si urina, qualche linea di febbre. Normalmente la Cistite, infezione molto diffusa soprattutto nelle donne, si risolve con semplici trattamenti. Ma ci sono forme particolarmente gravi, che provocano anche forti dolori, come ad esempio la Cistite interstiziale refrattaria. Questa è legata a un’infiammazione cronica, che tende a peggiorare e quindi impatta pesantemente anche sulla psiche. Può colpire persone di tutte le età, razza e sesso, anche se è più frequente nelle donne, a volte anche in giovane età. La parete della vescica è più fragile Non si conoscono con certezza le cause di questo quadro. Si pensa comunque secondo gli ultimi studi, che tutto possa essere collegato a una sorta di “debolezza” progressivamente sempre più grave della parete interna della vescica, quella ... Leggi su dilei (Di martedì 28 settembre 2021) Bruciori, fastidi quando si urina, qualche linea di febbre. Normalmente la, infezione molto diffusa soprattutto nelle donne, si risolve con semplici trattamenti. Ma ci sono forme particolarmente gravi, che provocano anche forti dolori,ad esempio larefrattaria. Questa è legata a un’infiammazione cronica, che tende a peggiorare e quindi impatta pesantemente anche sulla psiche. Può colpire persone di tutte le età, razza e sesso, anche se è più frequente nelle donne, a volte anche in giovane età. La parete della vescica è più fragile Non si conoscono con certezza le cause di questo quadro. Si pensa comunque secondo gli ultimi studi, che tutto possa essere collegato a una sorta di “debolezza” progressivamente sempre più grave della parete interna della vescica, quella ...

