Chi è Denise Tantucci, l’attrice laureata in fisica scelta da Moretti in ‘Tre Piani’? (Di martedì 28 settembre 2021) Ecco chi è Denise Tantucci, l’attrice scelta da Nanni Moretti nel film ‘Tre Piani’ Denise Tantucci è una giovane attrice che ha già conquistato non poco successo grazie al suo spiccato talento. Fece il suo debutto in teatro quando era giovanissima, prima ad Ancona poi a Roma mentre frequentava il liceo scientifico. All’età di 15 anni è approdata sul piccolo schermo nell’amatissima fiction Un medico in famiglia. Ha poi recitato in Braccialetti rossi, Fuoriclasse e Sirene. Denise Tantucci nel 2020 ha interpretato Buio nel ruolo di Stella. Il suo ultimo e grande successo è legato al ruolo interpretato nel film di Nanni Moretti Tre piani, grazie al quale ha partecipato al Festival del ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 28 settembre 2021) Ecco chi èda Nanninel filmè una giovane attrice che ha già conquistato non poco successo grazie al suo spiccato talento. Fece il suo debutto in teatro quando era giovanissima, prima ad Ancona poi a Roma mentre frequentava il liceo scientifico. All’età di 15 anni è approdata sul piccolo schermo nell’amatissima fiction Un medico in famiglia. Ha poi recitato in Braccialetti rossi, Fuoriclasse e Sirene.nel 2020 ha interpretato Buio nel ruolo di Stella. Il suo ultimo e grande successo è legato al ruolo interpretato nel film di NanniTre piani, grazie al quale ha partecipato al Festival del ...

Advertising

Emilystellaemi2 : RT @MissingDeniseMp: Denise: La frase intercettata tra Anna Corona, la figlia Jessica e la madre, poi non confermata dai Ris. Chi era l'“As… - Nuovoutente51 : RT @ore14rai2: ?? “Chi cercherà Denise? Piera Maggio? Certo che lo farà, ma da sola?” Il caso a #ORE14RAI2 ?? La puntata di oggi è disponibi… - alisyarizzo : E Denise chi la cerca? #DenisePipitone - Moonlig94421095 : RT @Nonholetette: @MissingDeniseMp e Pietro Meritano giustizia e verità! Denise non è entrata in un buco nero e tac sparita! L’hanno Rapita… - Nonholetette : @MissingDeniseMp e Pietro Meritano giustizia e verità! Denise non è entrata in un buco nero e tac sparita! L’hanno… -