Champions League, c’è Shakhtar Dontesk-Inter: le formazioni ufficiali (Di martedì 28 settembre 2021) Le formazioni ufficiali di Shakhtar Donetsk-Inter, match della seconda giornata della fase a gironi della Champions League Tutto pronto allo stadio Olimpico di Kiev dove tra poco scenderanno in campo Shakhtar Donetsk e Inter nel match della seconda giornata del girone D della Champions League 21/22. Da pochi minuti, Roberto De Zerbi e Simone Inzaghi, hanno comunicato le formazioni ufficiali del match, eccole: Shakhtar DONETSK (4-2-3-1): 30 Pyatov; 2 Dodo, 5 Marlon, 22 Matviyenko, 31 Ismaily; 7 Maycon, 6 Stepanenko; 38 Pedrinho, 21 Alan Patrick, 19 Solomon; 23 Traore.A disposizione: 81 Trubin, 3 Vitao, 4 Kryvstov, 8 Marcos Antonio, 11 Marlos, 14 Tete, 15 ... Leggi su intermagazine (Di martedì 28 settembre 2021) LediDonetsk-, match della seconda giornata della fase a gironi dellaTutto pronto allo stadio Olimpico di Kiev dove tra poco scenderanno in campoDonetsk enel match della seconda giornata del girone D della21/22. Da pochi minuti, Roberto De Zerbi e Simone Inzaghi, hanno comunicato ledel match, eccole:DONETSK (4-2-3-1): 30 Pyatov; 2 Dodo, 5 Marlon, 22 Matviyenko, 31 Ismaily; 7 Maycon, 6 Stepanenko; 38 Pedrinho, 21 Alan Patrick, 19 Solomon; 23 Traore.A disposizione: 81 Trubin, 3 Vitao, 4 Kryvstov, 8 Marcos Antonio, 11 Marlos, 14 Tete, 15 ...

Advertising

acmilan : A collection of the best #UCL moments experienced at home, to get in the mood for tomorrow night ?? Per celebrare i… - acmilan : Our #UCL home debut is around the corner ?? Tune in to the App for the Boss and @Brahim's pre-match presser ?? Il n… - acmilan : ?? 'This Champions League will help AC Milan grow' @jksheva7 and what the #UCL means to each and every Rossonero ??… - sportli26181512 : Shakhtar Donetsk-Inter, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Simone Inzaghi cambia gli esterni c… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Champions League: Shakhtar-Inter, Inzaghi lancia Dumfries e Vecino dal… -