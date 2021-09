Carla Fracci, l’omaggio del suo Calvairate a Milano (Di martedì 28 settembre 2021) Scoperta ieri la targa dedicata a Carla Fracci, sul palazzo in via Tommei 2 dove ha abitato. l’omaggio del Comune di Milano e del suo quartiere Calvairate. Nel quartiere popolare di Calvairate è stata svelata la targa in onore de “la Carlina“. Così era chiamata l’étoile scomparsa il 27 maggio che ha vissuto in quel palazzo in via Tommei 2 da bambina, insieme alla sua famiglia. Sono molti i vicini che la ricordano. “A scuola usciva dal banco in punta di piedi“. “Mio zio Nazario mi raccontava di aver creduto di ballare con lei alle feste tra ragazzi. Non era sicuro: la teneva tra le braccia ma lei gli sfuggiva”. La targa in onore di Carla Fracci è stata svelata ieri dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in presenza del marito ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 28 settembre 2021) Scoperta ieri la targa dedicata a, sul palazzo in via Tommei 2 dove ha abitato.del Comune die del suo quartiere. Nel quartiere popolare diè stata svelata la targa in onore de “la Carlina“. Così era chiamata l’étoile scomparsa il 27 maggio che ha vissuto in quel palazzo in via Tommei 2 da bambina, insieme alla sua famiglia. Sono molti i vicini che la ricordano. “A scuola usciva dal banco in punta di piedi“. “Mio zio Nazario mi raccontava di aver creduto di ballare con lei alle feste tra ragazzi. Non era sicuro: la teneva tra le braccia ma lei gli sfuggiva”. La targa in onore diè stata svelata ieri dal sindaco di, Giuseppe Sala, in presenza del marito ...

