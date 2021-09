Cade da un' impalcatura | morto operaio in officina torinese

Advertising

Torino " Tragedia del lavoro in un'officina meccanica di Nichelino (Torino) intorno alle 11,30 quando un uomo è caduto da un'alta circa 2 metri , ed è morto. L'uomo ha battuto la testa e nonostante i tentativi da parte del 118 non c'è stato modo di rianimarlo. Sul posto i carabinieri che cercheranno di ...Un operaio che stava lavorando su unadell'altezza di circa due metri ha perso la vita questa mattina all'interno di un'officina meccanica in via XXV Aprile a Nichelino. Dai primi accertamenti, l'uomo sarebbe caduto a terra ...Incidente mortale sul lavoro a Nichelino, nell'hinterland di Torino. Un uomo è caduto da un'impalcatura alta due metri in un'officina meccanica (ANSA) ...28 settembre 2021Incidente mortale sul lavoro a Nichelino, nell'hinterland di Torino. Un uomo è caduto da un'impalcatura alta due metri in un'officina meccanica in via XXV Aprile ...