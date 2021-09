Bologna, anziano disabile senza ascensore da 15 anni: dopo l’appello di J-Ax, il Comune gli concede una deroga per realizzarlo (Di martedì 28 settembre 2021) Sembra che il video-appello pubblicato da J-Ax sul proprio profilo Instagram qualche giorno fa abbia sortito gli effetti desiderati. Parliamo del ‘caso Emo Gruppioni’, l’anziano disabile che vive a Bologna e che da 15 anni non può uscire di casa poiché il condominio non ha un ascensore. La delibera per la sua realizzazione (che, con il super-bonus edilizio, sarebbe a costo zero) è stata impugnata da un condomino, scatenando così l’indignazione del rapper milanese che ha chiesto al Comune di intervenire per far sì che il signore Gruppioni possa “vivere una vita dignitosa”. Ora, stando a quanto riportato da Repubblica, il sindaco Virginio Merola (PD) ha contattato la figlia dell’anziano, Elisa Gruppioni, e le ha assicurato di essere già a conoscenza della vicenda e di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Sembra che il video-appello pubblicato da J-Ax sul proprio profilo Instagram qualche giorno fa abbia sortito gli effetti desiderati. Parliamo del ‘caso Emo Gruppioni’, l’che vive ae che da 15non può uscire di casa poiché il condominio non ha un. La delibera per la sua realizzazione (che, con il super-bonus edilizio, sarebbe a costo zero) è stata impugnata da un condomino, scatenando così l’indignazione del rapper milanese che ha chiesto aldi intervenire per far sì che il signore Gruppioni possa “vivere una vita dignitosa”. Ora, stando a quanto riportato da Repubblica, il sindaco Virginio Merola (PD) ha contattato la figlia dell’, Elisa Gruppioni, e le ha assicurato di essere già a conoscenza della vicenda e di ...

