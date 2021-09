Atto vandalico a piazza Della?Libertà (Di martedì 28 settembre 2021) di Monica De Santis È stato perpetrato un grave Atto vandalico in piazza della Libertà. È stato versato dell’olio per motori lungo il corrimano della balaustra della passeggiata a mare. La notizia è stata diffusa ieri in tarda serata dal sindaco di Salerno, che ha sua volta ha saputo dell’accaduto nel corso di un incontro con un gruppo di giovani salernitani. “Un gesto vergognoso ed ignobile” è stato il commento del primo cittadino, rammaricato per l’inciviltà di alcuni concittadini che non hanno alcun rispetto delle opere pubbliche e della cura della città. Un’approffondita pulizia della zona vandalizzata, fanno sapere, è stata già svolta, nelle ore successive all’accaduto. L’amministrazione comunale sporgerà denuncia contro ignoti, affinché le indagini permettano di individuare i responsabili di questo Atto di ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 28 settembre 2021) di Monica De Santis È stato perpetrato un graveindella Libertà. È stato versato dell’olio per motori lungo il corrimano della balaustra della passeggiata a mare. La notizia è stata diffusa ieri in tarda serata dal sindaco di Salerno, che ha sua volta ha saputo dell’accaduto nel corso di un incontro con un gruppo di giovani salernitani. “Un gesto vergognoso ed ignobile” è stato il commento del primo cittadino, rammaricato per l’inciviltà di alcuni concittadini che non hanno alcun rispetto delle opere pubbliche e della cura della città. Un’approffondita pulizia della zona vandalizzata, fanno sapere, è stata già svolta, nelle ore successive all’accaduto. L’amministrazione comunale sporgerà denuncia contro ignoti, affinché le indagini permettano di individuare i responsabili di questodi ...

