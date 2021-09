Advertising

sportli26181512 : Arsenal, brutto infortunio per Xhaka: stop di otto settimane: Il centrocampista è stato a lungo un obiettivo della… -

Ultime Notizie dalla rete : Arsenal brutto

Corriere dello Sport

il centrocampista era stato a lungo un obiettivo di mercato della Roma che non ha voluto affondare il colpo in estate per le richieste troppo alte dell'. Successivamente il giocatore ha deciso ......mette a segno una rete decisiva per il suo Wolverhamtpon e non trattiene la gioia dopo ilinfortunio avuto a novembre 2020 quando, a seguito di uno sconto di gioco nella sfida con l', ...Dopo 10 mesi fermo ai box per un brutto infortunio al ginocchio, Ansu Fati torna in campo e lo fa con la maglia numero 10 sulle spalle. Il Camp Nou invoca il classe 2002 come un salvatore e lui impieg ...A 336 giorni dall’infortunio riportato contro l’Arsenal, Raul Jimenez è tornato al gol e ha permesso al Wolverhampton di battere il ...