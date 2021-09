Antares Vision sigla accordo per tracciabilità acqua BAIKALSEA (Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) – Antares Vision, società quotata all’AIM Italia attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti, ha fornito al produttore russo di acqua minerale BAIKALSEA un sistema di tracciabilità riconosciuto da CHESTNY ZNAK, l’hub nazionale russo di tracciabilità e rintracciabilità, mantenendo allo stesso tempo l’integrità del design e dell’estetica della bottiglia. L’esperienza con BAIKALSEA ha permesso ad Antares Vision di accreditarsi come un partner tecnologico in grado di soddisfare tutti i requisiti della normativa sul beverage per la tracciabilità e, al tempo stesso, di fornire soluzioni per prodotti che devono soddisfare particolari esigenze dei ... Leggi su quifinanza (Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) –, società quotata all’AIM Italia attiva nel settore del controllo qualità edei prodotti, ha fornito al produttore russo dimineraleun sistema diriconosciuto da CHESTNY ZNAK, l’hub nazionale russo die rin, mantenendo allo stesso tempo l’integrità del design e dell’estetica della bottiglia. L’esperienza conha permesso addi accreditarsi come un partner tecnologico in grado di soddisfare tutti i requisiti della normativa sul beverage per lae, al tempo stesso, di fornire soluzioni per prodotti che devono soddisfare particolari esigenze dei ...

Advertising

Ad10000follower : Antares Vision sigla accordo per tracciabilità acqua BAIKALSEA - MilanoFinanza : Antares Vision traccia l'acqua minerale russa - singaporeIBC : Antares Vision sigla accordo per tracciabilità acqua BAIKALSEA - Agricolae1 : @AntaresVision: Accordo in #Russia per la tracciatura dell’#acqua minerale di #Baikalsea - quibresciait : Antares Vision, importante partnership in Russia con Baikalsea - (red.) Antares Vision Group ha fornito a BAIKALSEA… -

Ultime Notizie dalla rete : Antares Vision Antares Vision sigla accordo per tracciabilità acqua BAIKALSEA Antares Vision , società quotata all'AIM Italia attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti, ha fornito al produttore russo di acqua minerale BAIKALSEA un sistema di ...

Antares Vision Group: accordo in Russia per la tracciatura dell'acqua minerale di Baikalsea Antares Vision Group ha fornito a BAIKALSEA, uno dei maggiori produttori di acqua minerale in Russia, il sistema di tracciabilità che le ha permesso di soddisfare i requisiti normativi richiesti da ...

Antares Vision: accordo in Russia per la tracciatura dell'acqua Baikalsea Borsa Italiana Antares Vision sigla accordo per tracciabilità acqua BAIKALSEA Antares Vision, società quotata all'AIM Italia attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti, ha fornito al produttore ...

Antares Vision: accordo in Russia per la tracciatura dell'acqua minerale di Baikalsea Antares Vision ha fornito a Baikalsea, uno dei maggiori produttori di acqua minerale in Russia, il sistema di tracciabilità che le ha permesso di soddisfare i requisiti normativi richiesti da Chestny ...

, società quotata all'AIM Italia attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti, ha fornito al produttore russo di acqua minerale BAIKALSEA un sistema di ...Group ha fornito a BAIKALSEA, uno dei maggiori produttori di acqua minerale in Russia, il sistema di tracciabilità che le ha permesso di soddisfare i requisiti normativi richiesti da ...Antares Vision, società quotata all'AIM Italia attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti, ha fornito al produttore ...Antares Vision ha fornito a Baikalsea, uno dei maggiori produttori di acqua minerale in Russia, il sistema di tracciabilità che le ha permesso di soddisfare i requisiti normativi richiesti da Chestny ...