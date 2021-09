Advertising

forumJuventus : La Stampa: 'Allegri dovrà rinunciare a Dybala e Morata domani, ma l'argentino potrà tornare disponibile per… - juventusfc : Allegri ?? «Contro lo Spezia abbiamo tirato tanto anche se non era in campo @locamanuel73. Stiamo giocando tanto, a… - ZZiliani : #REBIC CONTRO TUTTI (5) A sinistra, #Allegri senza Rebic. A destra, #Pioli con Rebic. - juve_magazine : JUVENTUS - Allegri: 'Contro il Chelsea serve una partita tecnica, Tuchel ha fatto un grandissimo lavoro' - giornaleradiofm : Approfondimenti: Allegri, contro il Chelsea serve una gara tecnica: (ANSA) - TORINO, 28 SET - 'Domani serve una par… -

... Tuchel ha fatto un grandissimo lavoro, loro sono forti in contropiede e nelle palle inattive: per noi sarà un bel test sui calci da fermo": così il tecnico della Juventus, Massimiliano, sul ......dei pregi diè proprio cercare sempre nuove soluzioni". Lo ha detto Giorgio Chiellini , capitano della Juventus, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions...Torino, 28 set. - (Adnkronos) - "Ci vorrà una partita tecnica. Loro sono solidi, forti in contropiede e sulle palle inattive. Servirà una gara con pazienza, sarà difficile trovare varchi e dovremo ess ...La Juventus prova a dare una scossa alla sua stagione dopo un avvio difficile. Domani i bianconeri affronteranno il Chelsea campione d'Europa nella seconda gara della fase a gironi. In caso di vittori ...