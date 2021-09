“Uomini e Donne”, il tronista Joele cacciato da Maria De Filippi (Di lunedì 27 settembre 2021) Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi pomeriggio a partire dalle 14:45 su Canale 5, il tronista Joele sarà cacciato da Maria De Filippi poichè si sarebbe accordato con una corteggiatrice durante la trasmissione. Uomini e Donne nella puntata in onda oggi pomeriggio Joele lascerà lo studio La bomba è stata sganciata da Amedeo Venza nelle ig stories, dove ha pubblicato questa succosa anticipazione riguardo la registrazione del programma in merito al trono di Joele Milan. Il blogger pugliese riporta tra le stories dellla sua pagina Instagram quanto segue: Joele viene cacciato dal programma perchè durante un ballo chiede ad Ilaria (sua corteggiatrice) di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 27 settembre 2021) Nella puntata diin onda oggi pomeriggio a partire dalle 14:45 su Canale 5, ilsaràdaDepoichè si sarebbe accordato con una corteggiatrice durante la trasmissione.nella puntata in onda oggi pomeriggiolascerà lo studio La bomba è stata sganciata da Amedeo Venza nelle ig stories, dove ha pubblicato questa succosa anticipazione riguardo la registrazione del programma in merito al trono diMilan. Il blogger pugliese riporta tra le stories dellla sua pagina Instagram quanto segue:vienedal programma perchè durante un ballo chiede ad Ilaria (sua corteggiatrice) di ...

