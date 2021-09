"Un grande portiere deve...": la frase che gela Donnarumma (Di lunedì 27 settembre 2021) Donnarumma difficilmente troverà posto domani sera in Champions contro il Manchester City. Pochettino glissa: "Tutti i grandi portieri si adattano alle richieste dello staff tecnico, contenti di quello che sta facendo" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 27 settembre 2021)difficilmente troverà posto domani sera in Champions contro il Manchester City. Pochettino glissa: "Tutti i grandi portieri si adattano alle richieste dello staff tecnico, contenti di quello che sta facendo"

Ultime Notizie dalla rete : grande portiere Milan, le statistiche incoronano Maignan: è il miglior portiere d'Europa ...scelta di non rinnovare il classe 1999 cresciuto nel vivaio e quello che fino ad oggi è il grande ... Il miglior portiere del Vecchio Continente, carta canta: s olo 3 reti subite in campionato e 3 in ...

Donnarumma, tanta panchina al PSG. Pochettino: 'Bisogna adattarsi' L'attuale titolare del PSG è un portiere di grande esperienza, però non è esente da errori. Lo abbiamo già visto sbagliare. Pochettino per adesso si fida e non vuole cambiare le gerarchie, vedremo ...

"Un grande portiere deve...": la frase che gela Donnarumma il Giornale "Un grande portiere deve...": la frase che gela Donnarumma Donnarumma difficilmente troverà posto domani sera in Champions contro il Manchester City. Pochettino glissa: "Tutti i grandi portieri si adattano alle richieste dello staff tecnico, contenti di quell ...

Milan, le statistiche incoronano Maignan: è il miglior portiere d'Europa Il miglior portiere d'Europa, secondo le statistiche raccolte nellla prima parte di stagione. Gigio Donnarumma? No, Mike Maignan. Probabilmente nessuno si aspet ...

