Traffico Roma del 27-09-2021 ore 11:30 (Di lunedì 27 settembre 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione rallentamenti Iperal lavori sono segnalati sulla via Flaminia all’altezza del raccordo anulare direzione Corso Francia Per lo stesso motivo si rallenta sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna alla dell’uscita Flaminia cose poi sulle tratto Urbano della A24 verso la tangenziale a partire da via Filippo Fiorentini è proprio in tangenziale si sta in coda verso San Giovanni tra via Tiburtina e Largo Passamonti rallentamenti per Piazza Indipendenza altezza di via Goito Traffico rallentato Pasubio Aurelia Antica tra via Aurelia è largo Don Luigi Guanella verso via Gregorio VII a Piazza Bologna è iniziata la seconda fase dei lavori di rifacimento del manto stradale la piazza è chiusa da viale XXI Aprile a viale delle Province deviate nuove linee di bus per i dettagli di questa e di altre notizie potete consultare ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 settembre 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione rallentamenti Iperal lavori sono segnalati sulla via Flaminia all’altezza del raccordo anulare direzione Corso Francia Per lo stesso motivo si rallenta sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna alla dell’uscita Flaminia cose poi sulle tratto Urbano della A24 verso la tangenziale a partire da via Filippo Fiorentini è proprio in tangenziale si sta in coda verso San Giovanni tra via Tiburtina e Largo Passamonti rallentamenti per Piazza Indipendenza altezza di via Goitorallentato Pasubio Aurelia Antica tra via Aurelia è largo Don Luigi Guanella verso via Gregorio VII a Piazza Bologna è iniziata la seconda fase dei lavori di rifacimento del manto stradale la piazza è chiusa da viale XXI Aprile a viale delle Province deviate nuove linee di bus per i dettagli di questa e di altre notizie potete consultare ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Alitalia: manifestanti bloccano l'autostrada Roma-Fiumicino. Traffico rallentato in direzione dello scalo. La poliz… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Un'intera famiglia di cinghiali passeggia tra le auto e sui marciapiedi a Roma. I dodici esemplari non eran… - LuceverdeRadio : ??#Treni- Linea AV Roma - Napoli ??Traffico ferroviario rallentato in prossimità di Bivio Caserta Nord ? rallentame… - astralmobilita : ???#SP95b #ViaLaurentina #incidente risolto, traffico regolare ? #Roma @WazeLazio @quotidianolazio @Emergenza24… - sulsitodisimone : Informazioni linee ferroviarie: Linea AV Roma - Napoli (direzione Napoli), dalle ore 10.40 traffico ferroviario ra… -