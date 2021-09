Terza dose ai sanitari: "Vaccinare tutti, gli anticorpi stanno calando". Cosa dicono i dati (Di lunedì 27 settembre 2021) Uno spartiacque. Da un lato una piccola parte di medici e infermieri non ancora vaccinati contro il Covid, e sospesi da lavoro e stipendio, dall’altra un esercito di colleghi che chiedono la Terza dose al più presto per continuare a svolgere in serenità il loro lavoro in prima linea. Perché il Vax Day di dicembre 2020, che aveva dato il via alle vaccinazioni del personale sanitario, inizia ad allontanarsi all’orizzonte e gli anticorpi cominciano a calare, esponendo la categoria al rischio di infezioni e lasciando sguarniti i reparti causa quarantene. Lo evidenzia chi è in prima linea, ma non mancano gli studi. Intanto ’non sono previsti rinvii per la Terza dose agli operatori sanitari”, ha assicurato ieri Silvio Brusaferro. Il portavoce del Cts e presidente ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 settembre 2021) Uno spartiacque. Da un lato una piccola parte di medici e infermieri non ancora vaccinati contro il Covid, e sospesi da lavoro e stipendio, dall’altra un esercito di colleghi che chiedono laal più presto per continuare a svolgere in serenità il loro lavoro in prima linea. Perché il Vax Day di dicembre 2020, che aveva dato il via alle vaccinazioni del personaleo, inizia ad allontanarsi all’orizzonte e glicominciano a calare, esponendo la categoria al rischio di infezioni e lasciando sguarniti i reparti causa quarantene. Lo evidenzia chi è in prima linea, ma non mancano gli studi. Intanto ’non sono previsti rinvii per laagli operatori”, ha assicurato ieri Silvio Brusaferro. Il portavoce del Cts e presidente ...

