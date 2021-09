Stalking verso l'educatrice della comunità, 17enne fermato con l'acido muriatico (Di lunedì 27 settembre 2021) Da tempo aveva iniziato a perseguitare l' educatrice di una comunità per minori , fino a diventare molesto nei confronti di diverse persone che lavorano nella struttura. Un 17enne è stato arrestato a ... Leggi su leggo (Di lunedì 27 settembre 2021) Da tempo aveva iniziato a perseguitare l'di unaper minori , fino a diventare molesto nei confronti di diverse persone che lavorano nella struttura. Unè stato arrestato a ...

Advertising

Cienzo910 : La #trattativastatomafia c'è stata ma non costituisce reato. A questo punto è lecito che #falcone e #borsellino si… - news_rimini : Botte all'anziana madre e stalking verso due ex: 'sorveglianza speciale' con obbligo di firma per tre anni - ClaudioConti : @maristaurru @cinico_realista Come dire che un capoufficio che fa stalking esprime sue opinioni. O un insegnante ch… - news_rimini : Botte all'anziana madre e stalking verso due ex: 'sorveglianza speciale' con obbligo di firma per tre anni… - 1escopata : Le parole orribili di Giancoso verso Soleil minimizzate e messe a confronto con 'a limite dello stalking', che pagi… -