Salvini: 'Quando un amico sbaglia ti arrabbi con lui ma poi lo aiuti a rialzarsi' (Di lunedì 27 settembre 2021) Per il leader della Lega Morisi potrà sempre contare sulla sua amicizia. Nel Carroccio fa discutere anche un'intervista in cui il ministro Giorgetti auspica che Draghi vada al Quirinale e si vada ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 27 settembre 2021) Per il leader della Lega Morisi potrà sempre contare sulla sua amicizia. Nel Carroccio fa discutere anche un'intervista in cui il ministro Giorgetti auspica che Draghi vada al Quirinale e si vada ...

Advertising

meb : #Salvini oggi è contro il mostro sbattuto in prima pagina. Bene. E quando la bestia di Luca #Morisi massacrava grat… - fattoquotidiano : Morisi, quando Salvini presentava la legge per aumentare le pene per chi spaccia e diceva: “Non esiste la modica qu… - Mov5Stelle : Chi ha attaccato il #RedditoDiCittadinanza? Salvini, Meloni e Renzi. Cosa hanno in comune loro tre? Che vivono… - MentoreSiesto : @EdoardoBuffoni Nemmeno questo c'entra. Per Salvini si sta passando all'attacco personale, quando in realtà è l'ipo… - Mirarch3 : RT @meb: #Salvini oggi è contro il mostro sbattuto in prima pagina. Bene. E quando la bestia di Luca #Morisi massacrava gratuitamente le no… -