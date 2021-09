Salernitana, Capezzi operato: a breve via alla riabilitazione (Di lunedì 27 settembre 2021) SALERNO - " L 'intervento chirurgico a cui si è sottoposto questa mattina Leonardo Capezzi ed eseguito dal chirurgo ortopedico dott. Antonio Lambiase presso il Campolongo Hospital è perfettamente ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 27 settembre 2021) SALERNO - " L 'intervento chirurgico a cui si è sottoposto questa mattina Leonardoed eseguito dal chirurgo ortopedico dott. Antonio Lambiase presso il Campolongo Hospital è perfettamente ...

Salernitana, intervento al ginocchio destro per Capezzi

Salernitana, intervento al ginocchio destro per Capezzi

Salernitana, lavoro tattico per Castori. Sempre out Ruggeri: Granata in campo senza il difensore, Aya e Capezzi

Salernitana, Capezzi sarà operato in artroscopia al ginocchio destro

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Capezzi Salernitana, Capezzi operato: a breve via alla riabilitazione SALERNO - " L 'intervento chirurgico a cui si è sottoposto questa mattina Leonardo Capezzi ed eseguito dal chirurgo ortopedico dott. Antonio Lambiase presso il Campolongo Hospital è ...la Salernitana ...

Salernitana, intervento al ginocchio destro per Capezzi Ma Leonardo Capezzi, dopo l'infortunio subito al ginocchio destro, è stato costretto ad operarsi. ... foto Us Salernitana 1919

Salernitana, Capezzi operato: a breve via alla riabilitazione Corriere dello Sport.it Al Sassuolo basta Berardi. Castori resta in bilico: «Gran partita della Salernitana» Un punto in sei partite, il bilancio della Salernitana è deludente eppure non demerita, a Reggio ci stava tranquillamente il pari. Il Sassuolo migliora nella gestione del vantaggio, ...

Serie A: Buona Salernitana, ma il Sassuolo la spunta. Finisce 1-0 Senza l’asso francese Ribery, fuori per un affaticamento muscolare, la Salernitana di Castori, col solito grande esodo dei tifosi granata, era di scena in questo pomeriggio di fine settembre al Mapei ...

