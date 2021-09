Ritornano gli eventi targati Art Experience (Di lunedì 27 settembre 2021) Dal 16 al 26 ottobre 2021, nella storica location del Museo Diocesano “San Matteo” di Salerno, , con la seconda parte di “Primavera Artistica 2021”, un evento che porta artisti nazionali e internazionali nella nostra città. Anna De Rosa e Angelo Lazzano, sono i curatori dell’evento. L’evento, si articola in tre momenti, complementari, essenzialmente un’occasione significativa di interscambio, di tradizione, di fede, di cultura, di storia, di Arte. La seconda edizione di Expo Street Pop Art Education (l’arte vista con gli occhi dei bambini) dedicata, ancora una volta, agli allievi di IV e V della Scuola Primaria che, in un percorso visivo di forte impatto scenografico, vede l’esposizione, nel Quadriportico del Museo, di 64 opere che andranno, poi, al costituendo Museo Civico di Perito, suggestivo borgo dell’entroterra cilentano. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 27 settembre 2021) Dal 16 al 26 ottobre 2021, nella storica location del Museo Diocesano “San Matteo” di Salerno, , con la seconda parte di “Primavera Artistica 2021”, un evento che porta artisti nazionali e internazionali nella nostra città. Anna De Rosa e Angelo Lazzano, sono i curatori dell’evento. L’evento, si articola in tre momenti, complementari, essenzialmente un’occasione significativa di interscambio, di tradizione, di fede, di cultura, di storia, di Arte. La seconda edizione di Expo Street Pop Art Education (l’arte vista con gli occhi dei bambini) dedicata, ancora una volta, agli allievi di IV e V della Scuola Primaria che, in un percorso visivo di forte impatto scenografico, vede l’esposizione, nel Quadriportico del Museo, di 64 opere che andranno, poi, al costituendo Museo Civico di Perito, suggestivo borgo dell’entroterra cilentano. Consiglia

Advertising

giussh1 : @brokenvheart '98 ed è il mio ritorno su Twitter. Anni fa lo usavo poi mi sono allontanata. Ma si sa, gli amori fan… - DEALunimore : RT @MicheTiraboschi: Oggi a Modena ritornano in presenza le lezioni di diritto del lavoro. Felice di incontrare gli studenti presenti in au… - MicheTiraboschi : Oggi a Modena ritornano in presenza le lezioni di diritto del lavoro. Felice di incontrare gli studenti presenti in… - LatinaBiz : Incendio A Latina ritornano gli incendi nella zona tra via Rossetti e il Piccarello, quella che nel pomeriggio di… - manupass62 : Non dimentichiamo che andò via dal @sscnapoli perché non aveva stimoli. Forse, a dire #cazzate, gli ritornano...… -

Ultime Notizie dalla rete : Ritornano gli Tutte le novità della 56a edizione di Filo Gli espositori italiani sono ritornati in linea con i livelli pre - pandemia e ritornano in fiera anche varie aziende straniere, in particolare da Belgio, Grecia, Egitto, Turchia, Francia, Svizzera, ...

Perché dovremmo uscire (oppure no) con qualcuno del nostro stesso segno zodiacale L'evidenza è sotto gli occhi del mondo. Almeno da qualche mese, infatti, non si parla che di loro: Ben Affleck e ... dunque, certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano, naturalmente. Ma anche ...

Ritornano gli eventi targati Art Experience Cronache Salerno Roccalumera, giovani sarti al lavoro. Ritorno al passato Roccalumera è stata da sempre fucina di grandi sarti, una tradizione però che negli è andata scomparendo. Adesso, invece, si sta verificando un ritorno al passato, grazie ad un laboratorio di sartoria ...

Addio smartworking, gli italiani tornano in ufficio Dopo l’estate e le vacanze, è ora di ritornare alla routine quotidiana e al lavoro. E dopo un anno e mezzo di smartworking sembra che la maggior parte delle aziende stia scegliendo di far tornare in u ...

espositori italiani sono ritornati in linea con i livelli pre - pandemia ein fiera anche varie aziende straniere, in particolare da Belgio, Grecia, Egitto, Turchia, Francia, Svizzera, ...L'evidenza è sottoocchi del mondo. Almeno da qualche mese, infatti, non si parla che di loro: Ben Affleck e ... dunque, certi amori fanno dei giri immensi e poi, naturalmente. Ma anche ...Roccalumera è stata da sempre fucina di grandi sarti, una tradizione però che negli è andata scomparendo. Adesso, invece, si sta verificando un ritorno al passato, grazie ad un laboratorio di sartoria ...Dopo l’estate e le vacanze, è ora di ritornare alla routine quotidiana e al lavoro. E dopo un anno e mezzo di smartworking sembra che la maggior parte delle aziende stia scegliendo di far tornare in u ...