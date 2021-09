(Di lunedì 27 settembre 2021) Lo sviluppatore Superfury1 ha rilasciato il primo port pere Nintendodiacronimo di Universal PC emulator originariamente realizzato per giocare su PSP è un emulatore x86 (Intel 8086/80186/80286/80386/80486/Pentium/Pentium Pro/Pentium II) precedentemente chiamato x86EMU (8086 IBM PC) .Può eseguire molti giochi IBM PC XT e anche vari giochi da 286 fino a Pentium II. Funziona anche il supporto per CD-ROM ATAPI (usando VIDE-CDD.SYS, OAKCDROM.SYS o driver ATAPI compatibili). È possibile utilizzare molte schede grafiche e schede audio (MIDI utilizzando un renderer Soundfont all’interno di(registrabile tramite la funzionalità di registrazione del suono di) o passthrough (solo su Windows, che non è registrabile tramite la funzionalità di ...

Advertising

GAMESANDCON : [PSVITA/ SWITCH] Rilasciata la prima versione di UniPCemu -

Ultime Notizie dalla rete : PSVITA SWITCH

Tom's Hardware Italia

Ho portato con me laoriginale e laper fare dei confronti diretti. Era chiaro che il modello OLED sia un notevole upgrade rispetto ad entrambi i dispositivi. ". The Verge , invece, è ...Il recente annuncio diOLED , una nuova versione della popolare console Nintendo, dotata di ... ha riportato alla luce, nei fan PlayStation, i bei momenti andati con PSP e, quest'ultima ...Nel marzo 2020 era stato rivelato che un nuovo titolo in esclusiva Nintendo Switch, sarebbe sbarcato sulle nostre console, questo portava il nome di Slice of Life. Si tratta di un gioco basato sul ten ...Nintendo ha appena introdotto – finalmente – l'audio Bluetooth alla Switch con un nuovo aggiornamento software. Secondo un articolo di supporto di Nintendo, si potranno usare solo due controller wirel ...