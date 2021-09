Piange il citofono

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 27 settembre 2021) Luca Morisi, il potente e luciferino regista della macchina della propaganda leghista, l’uomo-chiave del successo social di Matteo Salvini e della sua Bestia, è inciampato in una brutta storia di droga. Saranno ovviamente gli accertamenti della giustizia penale a dire se ha commesso reati. Morisi nei giorni scorsi si era dimesso da tutti gli incarichi nella Lega e oggi, nel momento in cui scoppia lo scandalo, chiede scusa a tutti per quella che ha definito una “caduta” causata da irrisolte fragilità esistenziali. Potremmo fermarci qua, alla nuda cronaca: sarebbe una vicenda come tante se non fosse per il calibro del protagonista. Ma in questo caso non possiamo fermarci alla cronaca perché questa vicenda riguarda anche lui, il padrone della Bestia, Matteo Salvini, quella sorta di “ministro del Temporale” che ci ha educati ai riti di una giustizia feroce, sommaria, in diretta ...