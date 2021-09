Non più donne: «persone con vagina» (Di martedì 28 settembre 2021) Quanta invidia suscita questo nostro corpo che nasce con una vagina, una clitoride, un utero, le ovaie e poi si dota di tette strada facendo. Quanto fastidio smuovono questi nostri potentati. Nella guerra dichiarata ai corpi femminili da chi vorrebbe cancellare i loro attributi anche dal dizionario (perché i cambiamenti e il lavaggio del cervello cominciano spesso con il linguaggio) l’ultimo attacco, subdolo, è arrivato da «The Lancet». Il primo settembre scorso la rivista scientifica pubblica un articolo intitolato Periods … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 28 settembre 2021) Quanta invidia suscita questo nostro corpo che nasce con una, una clitoride, un utero, le ovaie e poi si dota di tette strada facendo. Quanto fastidio smuovono questi nostri potentati. Nella guerra dichiarata ai corpi femminili da chi vorrebbe cancellare i loro attributi anche dal dizionario (perché i cambiamenti e il lavaggio del cervello cominciano spesso con il linguaggio) l’ultimo attacco, subdolo, è arrivato da «The Lancet». Il primo settembre scorso la rivista scientifica pubblica un articolo intitolato Periods … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

marcocappato : L'elenco dei Comuni più gravemente inadempienti è a questo link: - Tommasolabate : È doveroso essere garantisti con Luca #Morisi. Ma chiunque si trovi al suo posto, in futuro, ricordi la lezione di… - elio_vito : Bravo Matteo, belle parole. Ma non hai detto lo stesso ai tanti ragazzi, definiti nel migliore dei casi “tossici”,… - ACC_ : Quindi se Miriana avesse voluto scegliere Gianmaria adesso non può più farlo perché ad Alfonso no sta bene? #GFvip - heieverdeen : non riesco a prendere più sul serio hulk dopo avengers endgame #AvengersAgeOfUltron -

Ultime Notizie dalla rete : Non più Will Smith ha spiegato come mai ha sempre evitato film sulla schiavitù e perché ha cambiato idea ... ricoprendo i ruoli più disparati, da quelli più drammatici a quelli, invece, più spiccatamente demenziali ed ha sempre dato il massimo in ognuno. In realtà, però, a Will Smith non sono mai andati ...

Il Venezia ferma il Toro: Aramu risponde a Brekalo ... con rigore netto su Okereke lanciato a rete, pescato da una magia di Johnen; Aramu non sbaglia e il Toro impiega qualche minuto a riprendersi. Le due fiammate più pericolose nel finale: Milinkovic ...

«Tre Piani», perché per noi morettiani è il film più brutto di Nanni Moretti Il Sole 24 ORE ... ricoprendo i ruolidisparati, da quellidrammatici a quelli, invece,spiccatamente demenziali ed ha sempre dato il massimo in ognuno. In realtà, però, a Will Smithsono mai andati ...... con rigore netto su Okereke lanciato a rete, pescato da una magia di Johnen; Aramusbaglia e il Toro impiega qualche minuto a riprendersi. Le due fiammatepericolose nel finale: Milinkovic ...