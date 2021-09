Napoli vs Spartak Mosca: numeri e statistiche (Di lunedì 27 settembre 2021) Gli unici precedenti tra Napoli e Spartak Mosca in competizioni europee sono due pareggi senza reti negli ottavi di Coppa dei Campioni del 1990/91, in cui lo Spartak ha superato il turno dopo la lotteria dei calci di rigore. Lo Spartak Mosca può diventare la squadra affrontata più volte dal Napoli in competizioni UEFA senza neanche una rete degli azzurri (al momento zero reti in due precedenti, come contro Viktoria Plzen, Eintracht Francoforte e Sporting Lisbona). Il Napoli ha perso solo una delle sei partite in competizioni europee contro avversarie russe (1V, 4N), una sconfitta 1-4 in trasferta contro il Torpedo Mosca, in Coppa UEFA nel settembre 1975. Lo Spartak Mosca ha perso sei delle ultime sette ... Leggi su footdata (Di lunedì 27 settembre 2021) Gli unici precedenti train competizioni europee sono due pareggi senza reti negli ottavi di Coppa dei Campioni del 1990/91, in cui loha superato il turno dopo la lotteria dei calci di rigore. Lopuò diventare la squadra affrontata più volte dalin competizioni UEFA senza neanche una rete degli azzurri (al momento zero reti in due precedenti, come contro Viktoria Plzen, Eintracht Francoforte e Sporting Lisbona). Ilha perso solo una delle sei partite in competizioni europee contro avversarie russe (1V, 4N), una sconfitta 1-4 in trasferta contro il Torpedo, in Coppa UEFA nel settembre 1975. Loha perso sei delle ultime sette ...

Advertising

sscnapoli : ?? Napoli-Spartak Mosca, biglietti in vendita da domani alle ore 12:00. ?? #ForzaNapoliSempre - CinqueNews : Napoli vs Spartak Mosca: numeri e statistiche - zazoomblog : Europa League dove vedere Napoli-Spartak Mosca: streaming e diretta TV8? - #Europa #League #vedere - patrizi00536975 : @CalcioNapoli24 Niente deve andare un passo alla volta ,partita per partita ,adesso ci tocca giocare contro lo SPAR… - SiamoPartenopei : Napoli-Spartak Mosca, dove vederla in Tv e Streaming? Si gioca giovedì 30 alle ore 18:45 al Maradona -