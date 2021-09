L’energia pulita è meno cara e volatile di quella sporca (ma mancano gli impianti) (Di lunedì 27 settembre 2021) La crisi energetica in Europa sta evidenziando quanto le nostre economie dipendano ancora al mercato dei combustibili fossili, che per una serie di fattori convergenti si sta facendo sempre più volatile. La stangata delle bollette farà male. Nel mentre, almeno, emerge una notizia positiva: l’Institute for Energy Economics and Financial Analysis (Ieefa) riporta che L’energia prodotta da fonti rinnovabili è sembre meno costosa – e la stabilità delle rinnovabili è un antidoto sempre più potente alla volatilità di gas e carbone. Citando uno studio dell’International Renewable Energy Agency (Irena), gli analisti di Ieefa hanno riscontrato che nell’ultimo decennio il costo dell’elettricità proveniente dal solare su larga scala è diminuito dell’85% (68% per L’energia solare concentratra). Anche ... Leggi su formiche (Di lunedì 27 settembre 2021) La crisi energetica in Europa sta evidenziando quanto le nostre economie dipendano ancora al mercato dei combustibili fossili, che per una serie di fattori convergenti si sta facendo sempre più. La stangata delle bollette farà male. Nel mentre, al, emerge una notizia positiva: l’Institute for Energy Economics and Financial Analysis (Ieefa) riporta cheprodotta da fonti rinnovabili è sembrecostosa – e la stabilità delle rinnovabili è un antidoto sempre più potente alla volatilità di gas e carbone. Citando uno studio dell’International Renewable Energy Agency (Irena), gli analisti di Ieefa hanno riscontrato che nell’ultimo decennio il costo dell’elettricità proveniente dal solare su larga scala è diminuito dell’85% (68% persolare concentratra). Anche ...

