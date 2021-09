Lazio-Roma, Sarri festeggia con l’aquila Olimpia: “Dorme dietro la mia stanza a Formello” (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma – La Lazio batte la Roma 3-2 nel primo Derby della stagione (leggi qui) e un Maurizio Sarri visibilmente soddisfatto va sotto la curva nord e si fa passare l’ aquila Olimpia dall’addestratore e poi la mostra ai tifosi, mentre Mourinho chiama a sé i giocatori giallorossi per parlare con loro. “l’aquila me la sono trovata vicino e mi è venuto di festeggiare così – scherza il ct biancoceleste in conferenza stampa dopo il Derby -. Olimpia Dorme dietro la mia stanza a Formello!”. (foto Twitter @OfficialSSLazio) Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 27 settembre 2021)– Labatte la3-2 nel primo Derby della stagione (leggi qui) e un Mauriziovisibilmente soddisfatto va sotto la curva nord e si fa passare l’ aquiladall’addestratore e poi la mostra ai tifosi, mentre Mourinho chiama a sé i giocatori giallorossi per parlare con loro. “me la sono trovata vicino e mi è venuto dire così – scherza il ct biancoceleste in conferenza stampa dopo il Derby -.la mia!”. (foto Twitter @OfficialSS

