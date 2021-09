Kena: Bridge of Spirits su Xbox Series X|S o Nintendo Switch? Se ne parlerà più avanti – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 27 settembre 2021) Kena: Bridge of Spirits arriverà probabilmente su altre piattaforme, come Xbox Series XS, Nintendo Switch e Steam, ma Ember Labs ne parlerà più avanti.. Kena: Bridge of Spirits è appena uscito su PS5, PS4 e PC ma non sappiamo ancora nulla di un possibile arrivo su Xbox Series XS, Xbox One o Nintendo Switch, tuttavia il team Ember Labs non esclude affatto la possibilità, sostenendo solo di volerne parlare solo più avanti. Intervistato da SegmentNext, il co-fondatore di Ember Labs, Josh Grier, ha confermato che l’accordo di esclusiva con PlayStation ed Epic Games Store ha carattere ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 27 settembre 2021)ofarriverà probabilmente su altre piattaforme, comeXS,e Steam, ma Ember Labs nepiù..ofè appena uscito su PS5, PS4 e PC ma non sappiamo ancora nulla di un possibile arrivo suXS,One o, tuttavia il team Ember Labs non esclude affatto la possibilità, sostenendo solo di volerne parlare solo più. Intervistato da SegmentNext, il co-fondatore di Ember Labs, Josh Grier, ha confermato che l’accordo di esclusiva con PlayStation ed Epic Games Store ha carattere ...

