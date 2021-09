Kanye West ha creato le sue sneaker più originali | le adidas Yeezy Knit RNR

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 27 settembre 2021) L'ultima follia disi chiamaRNR. Sonocosì particolari e strane da farci credere che l'autore di Donda stia per ripetere la stessa impresa affrontata con leSlides o leFoam RNNR: creare un paio di scarpe dalla forma sorprendente, stupire con la sua pubblicità e poi trionfare con le vendite.è già il responsabile di una delle creazioni più bizzarre del 2021. La sua450, infatti, combina un’elegante tomaia in maglia color crema con una suola bianca in schiuma a coste che si estende per tutta la lunghezza della scarpa determinandone la forma. Si tratta di un modello parecchio innovativo, ma con la sua ultima uscita...