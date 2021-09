Incidente stradale | muore poliziotto 58enne

(Di lunedì 27 settembre 2021) Chieti -moto contro camion questa mattina: è morto undel commissariato di Lanciano, Raffaele Flocco, 58 anni, residente a Lanciano. Il sovrintendente era alla guida della moto che ha sbandato ed è finito frontalmente sotto un camion Iveco che proveniva in senso contrario. L'è avvenuto attorno alle 9.30 su un tratto rettilineo della strada provinciale 119 Sangritana, in territorio di Torino di Sangro(Chieti). Non si esclude che l'agente sia stato colto da un improvviso malore. Inutili i soccorsi del 118. Sul posto la poliziadi Lanciano, che indaga, e uomini del commissariato frentano. I mezzi sono stati posti sotto sequestro a disposizione della procura di Vasto che coordina l'indagine leggi tutto

